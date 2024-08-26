CHP’de genel başkanlar toplantısı: Özel, eski liderlerle yaklaşan kurultayı görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 6 Eylül’de başlayacak Tüzük Kurultayı öncesi, teşkilattan yedi binin üzerinde değişiklik başvurusu geldi.



Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’la biraraya gelen Özgür Özel, eski genel başkanlardan, başta tüzük değişikliği konusunda önerilerini dinledi.



Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.



Partide tüzük değişikliğine gelen başvuruların çoğunluğu, milletvekili adaylıkları için yapılan ön seçimler hakkında.