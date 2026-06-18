CHP'de Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Geçen hafta CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 isimden biri olan Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düşmüştü.

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplandı ve önemli bir gelişme yaşandı.

Bugün 9 ismin itirazları YDK'da görüşüldü. Gökhan Günaydın 'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.

Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.

3 ÜYE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan YDK üyelerinden Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar çoğunluk görüşüne katılmadıklarını ifade ettikleri açıklama yayınladı.

Açıklamada tedbire yönelik yapılan itirazın tüzüğe uygun olduğu belirtilirken "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararda, 6-7-8 Eylül 2024 tarihli 20. Olağanüstü Kurultayı’nda değişikliklerle kabul edilen tüzüğe yönelik bir tedbir kararı yoktur. Tüzük yürürlüktedir." denildi.

Tüzüğün 22. maddesinin 2. bendine göre Parti Meclisi’nin salt çoğunluğunun onayıyla MYK'nın göreve başlayacağının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek Disiplin Kuruluna, MYK tarafından sevk edilen disiplin dosyasında Parti Meclisi’nde onaylanmayan MYK tarafından disiplin işlemi başlatılmıştır. Parti Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu alınmadan MYK üyesi sıfatıyla görev yapılması ve bu sıfatla karar alınması olası değildir. Yetkisiz ve göreve başlamamış bir MYK bulunmaktadır. Bu nedenle YDK’ya gönderilen disiplin dosyası yok hükmündedir.

Tüzüğümüzün 63. maddesinin 1. fıkrasına göre TBMM üyelerinin parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi’nin istemi üzerine YDK tarafından karara bağlanır. Bir milletvekili Parti Meclisi dışında bir organ tarafından disipline sevk edilemez.

Tüzüğün 63. maddesi 5. fıkrasına göre MYK’nın ancak il yönetim kurullarının yetkilerini kullanarak bir üyeyi ilgili disiplin kuruluna sevk edebileceği öngörülmüştür. Bu maddeye dayanarak, tüzükte Parti Meclisi’ne verilen yetki kullanılamaz, tedbiren görevden uzaklaştırma yönündeki karar tümüyle usule aykırıdır.

Ayrıca 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/31 ve 2015/107 sayılı kararı açıktır. Milletvekilleri Parti Meclisi kararı olmadan disiplin gerektiren eylemlerinden dolayı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilemez. Bu nedenle tedbirin kaldırılması gerekirken tedbirin devamına karar verilmesi Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve tüzüğe aykırıdır."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.

NE OLMUŞTU?

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.