CHP'de gözler İstanbul Kongresi'nde | Genel Merkez ile değişimciler arasında delege rekabeti

CHP, 8 Ekim'de İstanbul İl Başkanı'nın seçileceği kongreye hazırlanıyor.



Kongre, büyük kurultayın provası olarak da görülürken

654 delegenin oyu için mücadele eden değişimciler ve genel merkezciler arasındaki rekabetin yüksek olduğu görülüyor.



İL BAŞKANLIĞI'NA İKİ ADAY

Adaylardan Cemal Canpolat, 2015-2018 yılları arasında CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.



2018’deki İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'na karşı yarışı kaybetmişti. Canpolat genel merkezin adayı olarak gösteriliyor.



Değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik ise 2018'den bu yana CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.



İstanbul'da birçok ilçede delegelerin desteğini aldığı belirtiliyor.



Çelik’e CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek veriyor.

