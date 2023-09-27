CHP'de gözler İstanbul Kongresi'nde | Kılıçdaroğlu adaylarla görüştü

CHP'de beklenen tarih netleşti. Genel Başkan seçimiyle birlikte parti yönetiminin belli olacağı kurultay 4-5 Kasım'da ve ay sonunda ise Tüzük Kurultayı da yapılacak. Büyük kurultay öncesi şimdi de gözler İstanbul İl Kongresi'nde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda rakibi olan 2 isimle bir araya geldi.

CHP'de gözler İstanbul Kongresi'nde | Kılıçdaroğlu adaylarla görüştü
SON DAKİKA HABERİ: CHP'de kurultay tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: CHP'de kurultay tarihi belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi'de kurultay tarihi netleşti. 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Genel Başkanlık için grup başkanı Özgür Özel ve eski parti meclisi üyelerinden Örsan Öymen adaylığını açıkladı.

Genel Başkan 'nun da örgüt tarafından aday gösterilmesi bekleniyor.

Parti Meclisi'nde tüzük değişikliği için de düğmeye basıldı. Tüzük Kurultayı'nın 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması yönündeki karar da yine oybirliği ile alındı.

GÖZLER İSTANBUL KONGRESİ'NDE

Toplantıda sonucu merakla beklenen 8 Ekim'de gerceklesecek İl Kongresi de gündeme geldi.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını açıklayan eski İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'le yaptığı görüşmelere dikkat çekerek "İki adayla da görüştüm, ikisiyle de aynı yerde fotoğraf çektirdim. İkisine de aynı mesafedeyim." dediği öğrenildi.

Cemal Canbolat ve Özgür Çelik de sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu ile çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Canpolat "Genel başkanımızın yanındayız. Açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz." mesajını paylaştı.

Özgür Çelik ise "Adaylık sürecimde başarılar diledi kendisine teşekkür ederim." dedi.

GERGİN KONGRELER

Parti meclisinde bazı il kongrelerinde yaşanan gerginlikler de gündemdeydi.

Edinilen bilgilere göre; bazı parti meclisi üyeler hem yaşanan tartışmalardan, hem de genel merkez ile belediye başkanlarının kongrelere müdahale etmelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

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