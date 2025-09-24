SON DAKİKA HABERİ: CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne mahkemeden durdurma kararı
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı verdi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi için yeni bir karar alındı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi durdurma kararı verdi.
Mahkeme kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.
İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin il başkanlığına atanmıştı.
Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.
TEK ADAY ÖZGÜR ÇELİK
Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresinde tek aday Özgür Çelik olurken 11.00'da başlaması beklenen kongre nedeniyle sanat merkezinin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi almıştı.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.
Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.
CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.
Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.
Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.