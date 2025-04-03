CHP'de gözler pazar gününde: Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü toplanıyor. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı.
CHP, 6 Nisan Pazar günü Olağanüstü Kurultay yapacak.
Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayın sloganı "Darbeye Karşı Milli İrade" olarak belirlendi.
Seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda bin 323 delege sandık başına gidecek. Genel başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılacak.
Kurultayda 60 kişilik PM listesinde sadece birkaç isimle sınırlı bir değişiklik bekleniyor.
Yönetimin kurultaya çarşaf liste mi yoksa blok liste ile mi gireceği de henüz netlik kazanmadı.
KILIÇDAROĞLU: KURULTAYDA ADAY DEĞİLİM
Kurultayda tek adayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel olması bekleniyor.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı da merak ediliyordu.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu davet gelmesi durumunda kurultaya katılacağını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Karar, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin usulsüzlük soruşturması nedeniyle alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla bu adımı attıklarını açıklamıştı.
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