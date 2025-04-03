CHP'de gözler pazar gününde: Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

CHP, 6 Nisan Pazar günü Olağanüstü Kurultay yapacak.



Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayın sloganı "Darbeye Karşı Milli İrade" olarak belirlendi.



Seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda bin 323 delege sandık başına gidecek. Genel başkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılacak.



Kurultayda 60 kişilik PM listesinde sadece birkaç isimle sınırlı bir değişiklik bekleniyor.

Yönetimin kurultaya çarşaf liste mi yoksa blok liste ile mi gireceği de henüz netlik kazanmadı.