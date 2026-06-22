CHP'de gözler salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun MYK ve PM'yi toplaması bekleniyor

CHP yoğun bir haftaya giriyor. Mutlak butlan tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği.

CHP'de gözler, yeni haftada gözler 23 Haziran Salı gününde olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) ardından da Parti Meclisi'ni (PM) toplaması bekleniyor.

Bu iki toplantı nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor.

KURULTAY TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Özgür Özel 'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek, grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor.

16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel, grup toplantısı yapmama kararı almıştı.

Salı günü yapılacak MYK ve Parti Meclisi toplantılarında ise, ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak.

Özel kanadı, geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin olduğunu savunuyor.

Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak.

Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyon ise, çalışmasına devam ediyor.