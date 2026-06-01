CHP'de grup toplantısı yapılacak mı? Numan Kurtulmuş'tan açıklama

“USÜL BELLİ, VEKİLLER TALEP EDERSE TOPLANTI YAPILIR”

Kurtulmuş, "Usül bellidir, vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır." dedi. TBMM Başkanı, usullere uygun olması halinde grup toplantısının Meclis TV'den de yayınlanacağını kaydetti.

CHP 'deki taraflar arası çekişmenin TBMM'de değil, mahkemelerde giderilebileceğini belirten Numan Kurtulmuş , "Kara mercii Meclis Başkanlığı değil. Parti içi ihtilaflarda 'Sen haklısın' deme vazifemiz yok." ifadelerini kullandı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP GİDECEK



“Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz.” diyen Murtulmuş, “Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.” dedi.



“ARZUMUZ SORUNU KURUMSAL YAPILARINDA ÇÖZMELERİ”

"Arzumuz sorunu kurumsal yapılarında sorunu çözmeleri." diyen Numan Kurtulmuş, sorunun en hızlı şekilde çözülmesini umduklarını söyledi.

Meclis Başkanı, parti içindeki ayrışmanın Terörsüz Türkiye sürecine yansımamasını umduğunu da belirterek, "Partiler arası geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım." şeklinde konuştu.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bir gazetecinin Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak, "Pervin Buldan açıkladı, böyle bir yasal düzenleme sürecinde bu bölünmüşlüğün Meclis'e bir yansıması olacağına dönük bir endişeniz var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli, milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Biz komisyon çalışmalarını yaptık ama Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim: Tüm siyasi partilerin, komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarf ettik, çok büyük emek verdik. Çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım." dedi.