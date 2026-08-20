CHP'de gündem disiplin dosyaları. "İstifa etmiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası görüşüldü.

BAZI İSİMLER İSTİFA ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Daha önce istifa dilekçeleri istenen bazı isimlerin dilekçe vermeyeceklerini bildirmeleri üzerine ilgili dosyalar da ele alındı.

Milletvekillerinin durumunun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken, bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, partiden istifa edenlerin dosyalarının, sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi.

KARAR TOPLANTISI 18 EYLÜL'DE

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sevk dosyasının henüz YDK'ya ulaşmadığı, bu nedenle MYK kararının görüşülmediği belirtildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada ise incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

YDK'NIN GÖREVLERİ NELER?

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor.

Bunların görevleri disiplin soruşturması yapmak, uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak, itirazları incelemek ve parti içi düzeni sağlamak olarak özetleniyor.

DİSİPLİNE SEVKLER YAŞANMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yönetime dönmesiyle partide disiplin süreci işletilmişti.

Partide birçok isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.