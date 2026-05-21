CHP'de gündem mutlak butlan. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yarını işaret ediyor, genel merkez ne diyor?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , dün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmıştı.

Parti yönetimi eleştiren ve bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." ifadesini kullanmıştı.

"CHP arınmalı" diyerek Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili paylaşmıştı.

ÖZEL'DEN YANIT

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun videosuna yanıt vererek "Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf bir ittifaka meydan okumak. O ittifak da şu, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler." dedi.

ANKARA KULİSLERİNDE SON DURUM

CHP kurultay davasında istinafın mutlak butlan kararı bekleniyor.

NTV'nin ulaştığı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise yarını işaret ederek mutlak butlan kararının çıkacağına yönelik bir beklentilerinin olduğunu söylediler.

CHP MYK TOPLANDI

CHP yönetimi, daha önce planladığı MYK toplantısını gerçekleştirdi. MYK'nın gündemi mutlak butlandı.

KESİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Parti yönetimi, Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verdi. Kesin ihraç istemi Parti Meclis'inde ele alınacak.

81 İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

CHP'nin 81 il başkanı, ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıkıldığı belirtildi.

CHP'nin köklerinin Kuvayımilliye mücadelesine dayandığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran parti olduğu hatırlatılan açıklamada, partinin meşruiyetini millet iradesinden, gücünü de 81 il örgütünden aldığı vurgulandı.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 kurultayda genel başkan seçildiği, Ekrem İmamoğlu'nun ise 15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği anımsatılarak, Özel ve İmamoğlu'nun sergilediği direnişle CHP'nin, halkın umudu haline geldiği kaydedildi.

“PARTİMİZ BUTLAN ARZUSU TAŞIYANLARIN OLUŞTURDUĞU YENİ İTTİFAKIN SALDIRILARI ALTINDA”

CHP'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Partimiz, 19 Mart darbecileri ile kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak 'butlan' arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. Herkes bilmelidir ki partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez. Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden umulamaz ve kullanılamaz. CHP örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız.”

KURULTAY DAVASI

Partinin 38. Olağan Kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılanıyor.

Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var.

Eski genel başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyor.

Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı .