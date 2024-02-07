Hatay'da Lütfü Savaş'ın geleceğini anket belirleyecek

CHP'de 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş ile ilgili tartışma sürüyor.

Konuyla ilgili anamuhalefet partisinden yeni bir açıklama geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hataylıların verdiği her tepki başımızın üzerinde." dedi.

Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı olması durumunda partinin yetkili kurullarının bunu değerlendireceğini söyleyen Başarır, "Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların eleştirileri başımızın üzerindedir." diye konuştu.

Başarır, Hatay'ın tüm ilçelerinde 2-3 gün içinde kapsamlı bir anket yapılacağını ve konuyla ilgili yeni bir karar verileceğini söyledi.