Hatay'da Lütfü Savaş'ın geleceğini anket belirleyecek

Hatay'da depremzedeler tarafından protesto edilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili CHP'den yeni bir açıklama yapıldı. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il genelinde yapılacak anketle Savaş'ın adaylık durumunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Hatay'da Lütfü Savaş'ın geleceğini anket belirleyecek

'de 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş ile ilgili tartışma sürüyor.

Konuyla ilgili anamuhalefet partisinden yeni bir açıklama geldi. 

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hataylıların verdiği her tepki başımızın üzerinde." dedi. 

Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı olması durumunda partinin yetkili kurullarının bunu değerlendireceğini söyleyen Başarır, "Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların eleştirileri başımızın üzerindedir." diye konuştu.

Başarır, Hatay'ın tüm ilçelerinde 2-3 gün içinde kapsamlı bir anket yapılacağını ve konuyla ilgili yeni bir karar verileceğini söyledi. 

CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

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"İNSANİ İSYANIN SESİNİ DUYMALIYIZ"

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bir açıklama yapmıştı. Günaydın,  “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de 9 Şubat Cuma günü MYK toplantısı ardından da Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Toplantılarda Hatay'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

HATAY'DA PROTESTO

Lütfü Savaş 6 Şubat depreminin yıldönümünde Hatay halkı tarafından protesto edilmişti. Protestolar üzerine bir açıklama yapan Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz." demişti.

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