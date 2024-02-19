CHP’de Hatay tartışması | Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü

Yerel seçim yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde Hatay tartışması sürüyor.



Yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmadı.

GENEL MERKEZDE "HATAY" GÖRÜŞMESİ



Savaş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Gökhan Zeybek ve Selin Sayek Böle ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

Görüşme tamamlanırken, partiden henüz bir açıklama yapılmadı.

SON ANKET ELE ALINACAK



CHP lideri Özel, bu görüşme öncesinde NOW TV yayınına konuk oldu. Özel, Savaş ile görüşmesinde Hatay için yapılan son anketi ele alacaklarını söyledi.



Hatay’da yaşananları dikkatle analiz ettiklerini söyleyen Özgür Özel, Lütfü Savaş’ı aşan bir alternatif geliştiremediklerini anlattı.



Hatay özelindeki son anket çalışmasının cumartesi gecesi tamamlandığını anlatan Özel, “O anket şunu söylüyor. Bizim Hatay’da Lütfü Bey’in de desteğiyle birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımız gösteriyor. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı adayı şans yakalayacak. Lütfü Bey’le konuşacağız, bu konu üzerinden doğru bir Hatay alternatifi geliştireceğiz.” dedi.