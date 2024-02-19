CHP’de Hatay tartışması | Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Hatay tartışması sürüyor. CHP lideri Özgür Özel, yeniden adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Savaş ile Hatay özelinde yapılan son anketi ele alacaklarını söylemişti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

CHP’de Hatay tartışması | Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü
CHP lideri Özel: Lütfü Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem değiştiririm

CHP lideri Özel: Lütfü Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem değiştiririm

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Yerel seçim yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde tartışması sürüyor.

Yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmadı.

GENEL MERKEZDE "HATAY" GÖRÜŞMESİ

Savaş, Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Gökhan Zeybek ve Selin Sayek Böle ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

Görüşme tamamlanırken, partiden henüz bir açıklama yapılmadı.

SON ANKET ELE ALINACAK

CHP lideri Özel, bu görüşme öncesinde NOW TV yayınına konuk oldu. Özel, Savaş ile görüşmesinde Hatay için yapılan son anketi ele alacaklarını söyledi.

Hatay’da yaşananları dikkatle analiz ettiklerini söyleyen Özgür Özel, Lütfü Savaş’ı aşan bir alternatif geliştiremediklerini anlattı.

Hatay özelindeki son anket çalışmasının cumartesi gecesi tamamlandığını anlatan Özel, “O anket şunu söylüyor. Bizim Hatay’da Lütfü Bey’in de desteğiyle birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımız gösteriyor. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı adayı şans yakalayacak. Lütfü Bey’le konuşacağız, bu konu üzerinden doğru bir Hatay alternatifi geliştireceğiz.” dedi.

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