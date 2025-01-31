CHP’de hedef adayı 31 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkarmak

CHP, cumhurbaşkanı adayını üyelerine sorarak belirleme kararı aldı. CHP'de hedefin adayın 31 Mart 2025'te kamuoyunun karşısına çıkarılması olarak belirlendi.

CHP’de hedef adayı 31 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkarmak
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’nin hedefi 31 Mart seçimlerinin yıldönümünde 31 Mart 2025 tarihinde cumhurbaşkanı adayını kamuoyunun karşısına çıkarmak.

Adayı, CHP üyeleri seçimle belirleyecek.

İsmi adaylar arasında geçen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'ndan da yönteme ilişkin ilk açıklama geldi.

İmamoğlu, “Partimiz için son derece tarihi ve demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlatmıştır. Bu uygulama yakın geleceğimiz için büyük bir devrimdir.” dedi.

MECLİS GRUBUNDA AÇIKLANACAK

adayı seçiminin hangi şartlarla ve nasıl yapılacağını ortaya koyacak ön seçim yönergesinin MYK onayının ardından salı günü Meclis grubunda açıklanması bekleniyor.

Hazırlanan taslak yönergeye göre, önce adaylar netleşecek sonra pusulalar basılacak, mühürler hazırlanacak ve mahalle mahalle sandıklar konularak CHP üyelerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi istenecek.

30 MART'TA SEÇİM

Cumhurbaşkanı adayı seçiminin 30 Mart'ta yapılması planlanıyor.

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'de gözler bir yandan da İmamoğlu'nun, bilirkişiyi hedef gösterme ve savıcıyı tehdit suçlamalarıyla başlayan soruşturmalarda vereceği ifadeye çevrildi.

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