CHP'de ihraç polemiği

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Baba evinin kapısı açıktır çünkü tapusu bizde değil. Tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de kimse kusura bakmasın." dedi.



Tartışma, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündemindeydi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımızın kast ettiği parti disiplinidir. Bunu en iyi bilen kişi Özgür Özel'dir. O disiplin olmadan ayakta kalınmayacağını Özel'in bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Öztrak'a, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday gösterilmeyeceği iddiası da soruldu. Öztrak "CHP'de genel başkan adayını da genel başkanı da parti değil, kurultay delegeleri belirler. Kapma, kaptırma, çalma, çırpma CHP'de olmaz. Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur." dedi.