CHP'de ihraç polemiği

Seçim sonrası değişim tartışmalarının başladığı CHP'de, bu kez de "ihraç" polemiği yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılacak Kurultay sonrasnı işaret ederek, parti aleyhinde konuşanı partiden atacağım restine, Genel Başkan adayı Özgür Özel'den yanıt geldi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Baba evinin kapısı açıktır çünkü tapusu bizde değil. Tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de kimse kusura bakmasın." dedi.
Tartışma, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündemindeydi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımızın kast ettiği parti disiplinidir. Bunu en iyi bilen kişi Özgür Özel'dir. O disiplin olmadan ayakta kalınmayacağını Özel'in bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Öztrak'a, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday gösterilmeyeceği iddiası da soruldu. Öztrak "CHP'de genel başkan adayını da genel başkanı da parti değil, kurultay delegeleri belirler. Kapma, kaptırma, çalma, çırpma CHP'de olmaz. Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur." dedi.
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