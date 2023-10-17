CHP'de ihraç polemiği

CHP, 3 hafta sonra yapılacak kurultayına hazırlanırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel arasında, ihraç polemiği yaşanıyor. Polemiği başlatan, Kılıçdaroğlu'nun "parti aleyhine konuşanı, partiden ayıracağım" çıkışı oldu. Özel ise bu sözlere "Görev verilirse kimseyi kapının önüne koymayacağız diyerek" karşılık verdi. İhraç polemiği, CHP Sözcüsü Öztak'ın da gündemindeydi.

CHP'de ihraç polemiği

Seçim sonrası değişim tartışmalarının başladığı 'de, bu kez de "ihraç" polemiği yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı 'nun 4-5 Kasım'da yapılacak Kurultay sonrasnı işaret ederek, parti aleyhinde konuşanı partiden atacağım restine, Genel Başkan adayı Özgür Özel'den yanıt geldi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Baba evinin kapısı açıktır çünkü tapusu bizde değil. Tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'de kimse kusura bakmasın." dedi.

Tartışma, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündemindeydi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımızın kast ettiği parti disiplinidir. Bunu en iyi bilen kişi Özgür Özel'dir. O disiplin olmadan ayakta kalınmayacağını Özel'in bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak'a, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday gösterilmeyeceği iddiası da soruldu. Öztrak "CHP'de genel başkan adayını da genel başkanı da parti değil, kurultay delegeleri belirler. Kapma, kaptırma, çalma, çırpma CHP'de olmaz. Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur." dedi.

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