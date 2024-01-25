CHP'de iki günlük yasak

CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak. PM nedeniyle bugün ve yarın genel merkeze ziyaretçi kabul edilmeyecek.

CHP'de iki günlük yasak
CHP, 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi: İşte açıklanan iller ve başkan adayları

CHP, 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi: İşte açıklanan iller ve başkan adayları

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Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.

Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

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