CHP'de iki kritik tarih

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararıyla "yönetim" konusunda ikiye bölünen CHP 'de "çağrı heyeti" için hazırlıklar tamamlandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel , Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle yaptığı toplantıda olağanüstü kurultayın yargı yoluyla zorlanması kararını aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 830 delegenin imzasıyla iletilen talebi yerine getirmemesi talebiyle sulh hukuk mahkemesine başvurulacak, partiye çağrı heyeti atanması istenecek.

Ayrıca Özel'e yakın isimlerin istifaları nedeniyle Parti Meclisi'nin düştüğünün tespit edilmesi talep edilecek.

Bu adımdan sonra iki senaryo söz konusu olacak.

Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.

GÖZLER 20 TEMMUZ'DA

Özel kanadı bununla birlikte yeni parti hazırlıklarına da devam ediyor. Partinin kuruluş dilekçesinin hazır olduğu, ancak zamanlama olarak 20 Temmuz'un beklendiği belirtiliyor.

Bahse konu tarihte adli tatil başlıyor ve Yargıtay'daki başvurunun bu güne kadar bir karara bağlanmaması, sürecin eylül ayına kadar rafta kalması anlamına geliyor.

Kritik ayrıntıya son olarak “mutlak butlan” kararı öncesi CHP Sözcülüğü görevinde bulunan Zeynel Emre dikkati çekti.

Yargıtay'a adli tatilden önce hükmünü açıklama çağrısında bulunan Emre, yeni parti tartışmalarına ilişkin de "Halkımızı seçeneksiz bırakmamak içini hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

YARGITAY'DA NE OLUR?

Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek ancak “süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.

Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.

Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:

1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.

2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.

3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.

4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.

MİLLETVEKİLLERİNİN İHRAÇ DOSYALARI 20 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞÜLECEK

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, halen mahkemenin tedbir kararı nedeniyle hiçbir şekilde olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde.

Bu gerekçeyle bir olağan kurultay süreci başlatan Genel Merkez, ayrıca birçok milletvekili ve il başkanını ihraç talebiyle disipine sevk etti.

CHP Sözcüsü, bu adımın nedenini “Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." olarak açıkladı.

Aralarında genel başkan yardımcılarının da olduğu vekillerin dosyaları, 20 Ağustos'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) görüşülecek.

Bu isimler şöyle:

- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer.

KILIÇDAROĞLU: ÖZEL'İN AYRILMASINA GEREK YOK

Bu arada iki taraf arasındaki gerilim sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkati çeken bir açıklama geldi; TV100 yayınında Özgür Özel'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Partiden ayrılmasına gerek yok. Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. 'Herkes gelsin bana tabi olsun' diye bir şey yok. Paralel yapılar kurmak doğru değil."

Kılıçdaroğlu, Özel'in grup toplantısı düzenleme planı için "Partinin iç tüzüğüne de hukuka da uygun değil ama yapsın. Ülkenin çok daha önemli sorunları var." yorumunu yaptıktan sonra CHP içinde birlik çağrısı yaptı:

"Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Türkiye 'nin bugünkü koşullarında ayrılma lüksü yoktur. Kendi içimizde çatışan değil, ülkeyi bu hale getirenlerle mücadele etmemiz lazım."