CHP'de ikinci turun yol haritası

Toplantıda hem 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları hem de 2. turda nasıl bir kampanya yapılması gerektiği masaya yatırıldı.



KAMPANYA İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NDA



Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu getirilecek.



Bu konudaki soruyu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,

"Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul il başkanımız. Elbette ki kampanyanın içinde.’’ ifadesini kullandı.



"SIKI BİR ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"



Öte yandan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çekildikleri fotoğrafı "2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" notuyla paylaştı.

Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @mansuryavas23 ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/xMnCBO0sTv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 16, 2023 14 Mayıs seçim sürecinde, Cumhur İttifakı muhalefeti, terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçlamıştı. CHP kurmaylarına göre, beklenen oyun alınamamasında bu suçlanamanın da etkisi var.



İKİNCİ TURUN KİLİT İSMİ: OĞAN



İlk turda aldığı yüzde 5,2 oyla, 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la bir görüşme yapılması da bekleniyor. Millet İttifakı seçim analizi: CHP listesinde 6 partiden 39 vekil Haberi Görüntüle