CHP'de il binası tartışması sürüyor
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasının taşınmasına ilişkin dilekçenin valilik tarafından bekletildiğini iddia etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin'in atanmasının ardından il binası tartışmaları alevlendi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından il başkanlığının taşınmasına ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini iddia etti.
Paylaşımında Tanal, dilekçenin reddedilmediğini belirtirken, valiliğin böyle bir yetkisi olmadığını öne sürdü.
BAHÇELİEVLER'DE İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI YAZISI ASILDI
İl binası tartışmaları alevlenirken, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından binaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı yazılı bez afiş asıldı.
Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.
"BU BİNA BİZDE"
CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sarıyer'de bulunan il binası kast ederek, "Bu bina bizde." dedi.
Açıklamasında Tekin, binaya geleceğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanması sonrası parti yönetimi il başkanlığı adresini değiştirdiklerini ve İstanbul Valiliği ile Yargıtay'a bildirildiklerini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, yeni adresin Bahçelievler'deki İlçe Başkanlığı binası olduğu duyuruldu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise İstanbul Sarıyer'deki mevcut il binasının bundan böyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tayin edildiğini söyledi.
GÜRSEL TEKİN BİNAYA GELDİ
İstanbul Emniyeti, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yöneticilerinin yerine görevlendirilen Geçici Kurul'un gelişinden bir gün önce (7 Eylül) il binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Valilik ise 6 ilçede 76 saatlik eylem yasağı getirdi.
Geçici Kurul'da görevlendirilen Gürsel Tekin de 8 Eylül'de il başkanlığı binasına girdi.
Tekin'in binaya gelmesiyle başlayan protestolarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "provokatif paylaşımlar yapıldığı" gerekçesiyle 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Dün Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına tekrar gelen Tekin, kısa süreli ziyaret gerçekleştirdi.
Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağını söyleyerek binadan ayrıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan CHP'nin Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sürüyor.
Çevresinde bariyerler bulunan il binasının önüne basın mensupları tek bir noktadan alınıyor.
Çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki nöbeti de devam ediyor.
