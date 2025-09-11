CHP'de il binası tartışması sürüyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasının taşınmasına ilişkin dilekçenin valilik tarafından bekletildiğini iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi () İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin'in atanmasının ardından il binası tartışmaları alevlendi.

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından il başkanlığının taşınmasına ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini iddia etti.

Paylaşımında Tanal, dilekçenin reddedilmediğini belirtirken, valiliğin böyle bir yetkisi olmadığını öne sürdü.

BAHÇELİEVLER'DE İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI YAZISI ASILDI

İl binası tartışmaları alevlenirken, CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından binaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı yazılı bez afiş asıldı.

Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

CHP'de il binası tartışması sürüyor - 1 CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine binada CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısının bulunduğu görüldü.

"BU BİNA BİZDE"

İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sarıyer'de bulunan il binası kast ederek, "Bu bina bizde." dedi.

Açıklamasında Tekin, binaya geleceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanması sonrası parti yönetimi il başkanlığı adresini değiştirdiklerini ve İstanbul Valiliği ile Yargıtay'a bildirildiklerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, yeni adresin Bahçelievler'deki İlçe Başkanlığı binası olduğu duyuruldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise İstanbul Sarıyer'deki mevcut il binasının bundan böyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tayin edildiğini söyledi.

CHP'de il binası tartışması sürüyor - 2 Gürsel Tekin, 9 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına ikinci kez geldi.

GÜRSEL TEKİN BİNAYA GELDİ

İstanbul Emniyeti, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yöneticilerinin yerine görevlendirilen Geçici Kurul'un gelişinden bir gün önce (7 Eylül) il binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Valilik ise 6 ilçede 76 saatlik eylem yasağı getirdi.

Geçici Kurul'da görevlendirilen Gürsel Tekin de 8 Eylül'de il başkanlığı binasına girdi.

Tekin'in binaya gelmesiyle başlayan protestolarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "provokatif paylaşımlar yapıldığı" gerekçesiyle 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına tekrar gelen Tekin, kısa süreli ziyaret gerçekleştirdi.

Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağını söyleyerek binadan ayrıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan 'nin Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Çevresinde bariyerler bulunan il binasının önüne basın mensupları tek bir noktadan alınıyor.

Çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki nöbeti de devam ediyor.

CHP'de il binası tartışması sürüyor - 3 CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş sürerken, Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.
