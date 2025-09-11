CHP'de il binası tartışması sürüyor

Paylaşımında Tanal, dilekçenin reddedilmediğini belirtirken, valiliğin böyle bir yetkisi olmadığını öne sürdü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından il başkanlığının taşınmasına ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini iddia etti.

"BU BİNA BİZDE"

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sarıyer'de bulunan il binası kast ederek, "Bu bina bizde." dedi.

Açıklamasında Tekin, binaya geleceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanması sonrası parti yönetimi il başkanlığı adresini değiştirdiklerini ve İstanbul Valiliği ile Yargıtay'a bildirildiklerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, yeni adresin Bahçelievler'deki İlçe Başkanlığı binası olduğu duyuruldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise İstanbul Sarıyer'deki mevcut il binasının bundan böyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tayin edildiğini söyledi.

