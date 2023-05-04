CHP'de İstanbul mitingi heyecanı

Millet İttifakı 6 Mayıs'taki İstanbul mitingine hazırlanıyor.

Maltepe miting alanda düzenlenecek miting saat 17.30'da başlayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mitingle ilgili ayrıntıları NTV'ye anlattı.

Maltepe miting alanının CHP için çok anlamlı ve kıymetli bi alan olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Maltepe miting alanında biz adalet yürüyüşünden sonra adalet mitingimizi yapmıştık. Maltepe ruhu adalet duygusuyla tüm İstanbulluları karşılayacağız." dedi.

"Maltepe miting alanında o gün bir bahar havası ve coşku olacak." diyen Kaftancıoğlu, "Öfke olmayacak, ayrıştırma olmayacak, kutuplaştırma olmayacak, yalan olmayacak, nefret söylemi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bayram, birlik ve beraberlik coşkusu olacağının altını çizen Kaftancıoğlu, "O günün hıdırelleze denk gelmesi de bizim açımızdan ayrıca bir güzellik olacak." diye konuştu.

6 LİDER 2 BELEDİYE BAŞKANI

Mitinge, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Vatandaşların ulaşımının kolay olması için ulaşım planı yaptıklarını dile getiren Kaftancıoğlu, "Deniz ve kara yoluyla vatandaşımızın katılımı olacak." dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu, şu ana kadar en kalabalık miting olacağı tahmin ettiğini söyledi.