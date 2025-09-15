CHP'de İstanbul tartışması | Gürsel Tekin: Mahkemenin kararı hayırlı olsun

Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor.



Gazeteciler ise bir noktadan içeri alınıyor

GÜRSEL TEKİN BİNAYA GELDİ

Pazar günü ilçe başkanlarıyla biraraya Sarıyer'deki binada biraraya gelen Gürsel Tekin, toplantı yapmıştı.

Tekin'i dün CHP'nin eski il ve ilçe başkanları, il yöneticileri, kadın kolu başkanları ve sivil toplum örgütleri ziyaret etmişti.

"KARAR HAYIRLI OLSUN"

Tekin daha sonra parti binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesi için, "Hayırlı, uğurlu olsun." diyen Gürsel Tekin, "Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tekin, parti için çok şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. Üç dört gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.