CHP'de İstanbul tartışması | Gürsel Tekin: "İşimizi yapamaz hale geldik"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul tartışması sürüyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin, Sarıyer'deki bina önünde açılama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün il binasında olduğunu hatırlatan Tekin, "Tabii ki Genel Başkanımız her zaman başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, tüm partililere, herkese yeter, bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Özellikle son günlerde sorunu çözme adına olabildiğince konuşmamayı tercih ettiğini dile getiren Tekin, "Ama burada özellikle bağımsız ve bağlantısız medya olarak bildiğim, benim de sürekli yayınlarına çıkmış olduğum iki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan, yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor." dedi.

"İŞİMİZİ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Tekin, gereksiz tartışmalarla işlerini yapamaz hale geldiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim, buraya gidelim. Şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisinin il binası ama yarın değiştiği zaman yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız.

Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz, yalan, yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Sizden rica ediyorum. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün neyle uğraştığını biliyorum. Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim, sürekli polemiğe girelim.' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum."

ANKARA'DAKİ MAHKEMENİN KARARI

Bir gazetecinin, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararıyla ilgili sorusunu Tekin, "Bu kararlarla hiç meşgul değilim. Şu andaki elimizdeki karar görevinizi yapın. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz." diye yanıtladı.

Tekin, "Son günlerde gözlerin çevrildiği adres Sarıyer, isim de sizsiniz. 15 Eylül'deki duruşma öncesi bir temasınız oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hiçbir temasım yok. 15 Eylül ile de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil.

Galiba büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya Bahadır mısın, nesin kardeşim? Siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz.

Daha 2 yıl önce sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün yine sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1,5 yıldır sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz.".