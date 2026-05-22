Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği Kasım 2023 Kurultayı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla iptal edildi. Kurultay kararları butlan sayıldı.

Özel ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin uzaklaştırılması, eski ekibin Kılıçdaroğlu liderliğinde tedbiren göreve getirilmesi kararlaştırıldı.

Ancak gelişme, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özel cephesinin ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedeflediği, yeni parti fikrinin şimdilik gündemde olmadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu tarafındaysa kurultay değil, partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim olduğu konuşuluyor .

Gözler Yargıtay'dan çıkacak karara çevrilmişken mahkemenin tedbiren göreve getirdiği Parti Meclisi (PM) üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkati çekiyor.

52 kişilik listede 16 kişi, Kılıçdaroğlu'nun 20-21 Mayıs 2026'da yayınladığı mesajları kendi takipçileriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu, iki gün önce CHP'ye “arınma” çağrısında bulunmuş, yönetimi eleştirerek yolsuzluk davalarını işaret etmişti: “Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da.”

27 kişiyse CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel için destek mesajı yayınladı.

Beş kişiden hiçbir açıklama gelmedi. İki kişiyse herhangi bir tarafın mesajını paylaşmadan "orta yol" çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler:

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir,

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi,

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı,

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,

CHP İzmir Milletvekili Rıfat T. Nalbantoğlu,

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer

Eski CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu,

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik,

Eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer,

Eski CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hasan Efe Uyar,

Eski Parti Meclisi'nde (PM) yer alan birçok kişi, yeni dönemde de aktif görevlerde bulunmaya devam etti. Karar sonrası sosyal medyada Özel için destek mesajı yayınlayan isimler şöyle oldu:

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke,

CHP Sözcüsü Zeynel Emre,

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen,

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer,

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun,

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu,

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent,

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan,

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer,

Çannakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek,

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı,

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel,

Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık,

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç

CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek.

Yeni yönetimde de Parti Meclisi'ne (PM) giren Aylin Nazlıaka, Özel için destek mesajı yayınladı ve kendisine eski görevi olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın teklif edilmesi halinde kabul etmeyeceğini söyledi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın "butlan" kararı çıktığı sırada Kılıçdaroğlu'yla birlikteydi, 20 dakikalık görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'ne, yani Özgür Özel'in yanına gitti: "CHP, Cumhuriyet'i kuran partidir. Birlik beraberlikle bu sürecin üstesinden geleceğiz. Herkes rahat olsun."

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise "birlik" çağrısında bulundu.

Hakkı Suha Okay, Tahsin Tarhan, Eren Erdem, Yaşar Seyman, Ahmet Hakan Uyanık'tan ise herhangi bir yorum gelmedi.