CHP'de komisyona üyelik tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV yayınında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımlarıyla ilgili soruya "Kendi sınırlarını aştı yaptığı doğru değil." dedi.

Özel, "Bir yerel yönetici olarak şer ittifakı tanımlaması haddini aşan bir tanımlamadır." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan bunun üzerine paylaşımlarını sürdürürken "'Haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı hem de çok üzdü ama halen ben sizin aldığınız karara değil ama iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız." dedi.

"TRT'DEN EKSİKSİZ YAYINLANSIN"

Özcan "Madem yoğun itirazlara karşın, komisyona partilerin çoğu üye verdi. O zaman komisyon toplantıları TRT’den eksiksiz yayınlasın! Türk milleti görsün." mesajını da paylaştı.