CHP'de kongre takvimi belli oldu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başladı.



Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak.



Açıklamada, ilçe kongrelerinin 13 Eylül'de, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de başlayacağı, sürecin 5 Kasım'da tamamlanacağı ifade edildi.

