CHP'de kritik aday mesaisi

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. CHP'de gözler Adana, İzmir, Antalya gibi illerde adayın kim olacağına çevrildi. İYİ Parti'de ise istifa tartışmaları sürüyor.

CHP'de kritik aday mesaisi
CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

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ve İYİ Parti'de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor.

CHP'de bu hafta Adana, Mersin, Aydın, Eskişehir ve Hatay büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

İzmir ve Antalya adayları ise ocak ortalarına kalabilir.

'DE İSTİFA TARTIŞMALARI

İYİ Parti'de ise istifalar sürüyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan partisinden istifa etti

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan partisinden istifa etti

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Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 üye ile Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan bazı üyeler istifa etti.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partisine yönelik bir operasyon olduğunu iddia ederek "Partimizi yönelik yer yer bir planlı saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "CHP EŞ BAŞKANI" YORUMU

İYİ Parti'deki istifalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi.

"Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım." diye konuşan İmamoğlu, "Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." dedi.

Öte yandan kendisine yönelik "CHP Eş Başkanı" yorumlarının yapılmasına yönelik de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." diye konuştu.

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