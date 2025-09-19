YSK, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin talebi reddetti

CHP'li bir delegenin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK’ya taşındı.

YSK, bugün saat 15.30’daki toplantısında itirazı görüştü.

Toplantı sonrası CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuru reddedildi. Karar, oybirliğiyle alındı.

KONU YSK'NIN GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li bir delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Bunun üzerine aynı delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İl Seçim Kurulu, başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Bunun üzerine kurultay iptali başvurusu YSK'ya taşındı.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI NEDEN ALINDI?

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.

