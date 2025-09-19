YSK, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin talebi reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
CHP'li bir delegenin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK’ya taşındı.
YSK, bugün saat 15.30’daki toplantısında itirazı görüştü.
Toplantı sonrası CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuru reddedildi. Karar, oybirliğiyle alındı.
KONU YSK'NIN GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?
Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li bir delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.
Bunun üzerine aynı delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
İl Seçim Kurulu, başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
Bunun üzerine kurultay iptali başvurusu YSK'ya taşındı.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI NEDEN ALINDI?
CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.
900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.
"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.
CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.
Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.
CHP KURULTAY DAVASI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması 15 Eylül'de görüldü.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi.
Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan-katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.
Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, CHP 38'nci Olağan Kongresi'nin tam kanunsuzluk nedeniyle batıl olduğunu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun birden fazla şekilde kurultaya hile karıştırdığını öne sürerek kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını savundu.
Kurultay iradesi ortadan kaldırıldığı için gerçek anlamda bir seçim gerçekleşmediğini söyleyen Üregen, Özgür Özel ve CHP yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Yusuf Üregen, kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini ve önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PM'nin nihai olarak verilecek emsal karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iadesini istedi.
Mahkeme heyeti ise davacı vekilinin tedbir talebini reddetti.
CHP KURULTAY DAVASI ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.