CHP'de kritik gün. Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor, görevden almalar ve atamalar olabilir

Mutlak butlan krizinin sürdüğü CHP’de, gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'in atacağı adımlara çevrildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00'te partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Edinilen bilgeye göre gündemde ise "uyumlu çalışmadıkları" iddiasıyla bazı il başkanlarının görevden alınması var.

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars İl Başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceğini öne sürülüyor.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN YERİNE ATAMA YAPILACAK MI?

MYK’da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkanvekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor

Ancak, Özgür Özel kanadı CHP Grup İç Yönetmeliği'ndeki "Boşalan grup başkanvekilliği için ilk basına kapalı grup toplantısında seçim yapılır" maddesini hatırlatarak atama yapılamayacağını ileri sürüyor.

900 DELEGENİN İMZASI TESLİM EDİLECEK

Partide kurultay tartışması da sürüyor.

Özel cephesi genel başkan seçimli olağanüstü kurultay talebi içeren 900’e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor.

ÖZEL'İN KURULTAY PLANI

Eğer kurultay tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanmazsa , Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak. Mahkemeden kurultay sürecinin tamamlanması için bir çağrı heyetinin oluşturulması talep edilecek. Ardından mahkemenin 15 gün içinde başvuruyu karara bağlaması beklenecek.

"SİYASETEN, RUHEN VE BEDENEN HAZIRIZ"

Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

İlke TV'ye konuşan İmamoğlu “Kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız." dedi.

9 MİLLETVEKİLİ VE İKİ BELEDİYE BAŞKANINA İHRAÇ TALEBİ

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen MYK, daha önce dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını ihraç edilmesi talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

Bu isimler arasında Parti Meclisi (PM) üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer'in de bulunması, partinin kurultaydan sonraki en büyük karar organı Parti Meclisi'nde (PM) dengeleri bozmuştu.

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 28 kişi, gelişmenin ardından PM'den istifa kararı alsa da Kılıçdaroğlu yönetimi tedbir kararını işaret edip "kabul etme yetkisinin mahkemede olduğunu" dile getirmişti.

İHRAÇ TALEPLERİ KOMİSYONLARI DA ETKİLEDİ

İhraç listesindeki siyasetçilerin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli oldukları komisyonların listelerinden de çıkarılmıştı.

Akdoğan Anayasa Komisyonu'nda, Kayışoğlu Dilekçe Komisyonu'nda, Özer Adalet Komisyonu'nda, Özgür Karabat ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda bulunuyordu.

Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun "Sayıştay Başkanı seçimi" gündemli toplantısının partinin buradaki grup sözcüsü olmadan gerçekleştirileceği bildirildi.

Komisyonda yedi üyesi bulunan CHP, Ağbaba’nın komisyon görevinin düşürülmesi nedeniyle toplantıya 6 milletvekili ile katılacak.