CHP'de kritik hafta. "Grup toplantısına salon verilmeyecek" iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan " kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.

Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlıyor.

Özel ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?

Özel'e yakın isimler grup toplantısının gerçekleştirileceğini ve TBMM'de yapılacağını ifade etmişler, “Grup Başkanı” olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığını dile getirmişlerdi.

Kılıçdaroğlu tarafıysa TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in “Grup Başkanı” olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti.

NTV muhabiri Mustafa Berber, gelişmeleri aktarırken Kılıçdaroğlu tarafının kendi başvurularının kabul edileceğini düşündüğünü, bu nedenle Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduklarını söyledi.

Berber, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmediğini de ekledi.