CHP'de kritik hafta. "Grup toplantısına salon verilmeyecek" iddiası
01.06.2026 10:46
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor.
CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel yarın TBMM'de grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa "Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduğu” ifade ediliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.
Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlıyor.
Özel ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.
GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?
Özel'e yakın isimler grup toplantısının gerçekleştirileceğini ve TBMM'de yapılacağını ifade etmişler, “Grup Başkanı” olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığını dile getirmişlerdi.
Kılıçdaroğlu tarafıysa TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in “Grup Başkanı” olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti.
NTV muhabiri Mustafa Berber, gelişmeleri aktarırken Kılıçdaroğlu tarafının kendi başvurularının kabul edileceğini düşündüğünü, bu nedenle Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduklarını söyledi.
Berber, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmediğini de ekledi.
Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası 2,5 yıl sonra göreve döndü.
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'E GİDECEK
Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'e giderek çalışmalarını orada yürütecek.
Özel ise Cumhurbaşkanı Aday Ofisi kapsamında TBMM'de çalışacak.
DÜN MYK'YI TOPLANMIŞTI
Özel, dün TBMM'de MYK üyeleriyle bir araya gelmiş, partideki son gelişmeleri ve Türkiye gündemi masaya yatırmıştı.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.