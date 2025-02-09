CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün kritik bir görüşme var.



Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.



İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakan isimler.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ FARKLI DÜŞÜNÜYOR



İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.



Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.



Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.



ADAY SÜRECİ İÇİN GÖZLER PM TOPLANTISINDA



Bu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.



PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.