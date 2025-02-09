CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor
CHP’de gözler bugün üçlü görüşmede… Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel, iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Gündemde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için başlatılan süreç var.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün kritik bir görüşme var.
Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.
İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakan isimler.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ FARKLI DÜŞÜNÜYOR
İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.
Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.
Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.
ADAY SÜRECİ İÇİN GÖZLER PM TOPLANTISINDA
Bu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.
PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
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