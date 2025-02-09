CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş’la görüştü

Cumhurbaşkanı adayını üyelerinin oylarıyla belirleme kararı alan CHP'de bugün kritik bir toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da biraraya geldi. Görüşmede, Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı.

CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş’la görüştü
CHP’de hedef adayı 31 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkarmak

CHP’de hedef adayı 31 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkarmak

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'de aday belirleme tartışması sürerken, Ankara kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, ve 'la bir araya geldi. 

İMAMOĞLU VE YAVAŞ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı.

İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.

Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar ’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı'nın itirazı gündemdeyken, Özel, Yavaş ve İmamoğlu'yla, Başkent'te, akşam yemeğinde bir araya geldi.   

3 ismin görüşmesinde, Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı.

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Özgür Özel sosyal medya hesabından birlikte oturdukları bir fotoğrafla, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak” mesajını paylaştı.  

ADAY SÜRECİ İÇİN GÖZLER PM TOPLANTISINDA

Bu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.

PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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