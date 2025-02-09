CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş’la görüştü

CHP'de aday belirleme tartışması sürerken, Ankara kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la bir araya geldi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ FARKLI DÜŞÜNÜYOR



Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı.



İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.



Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.



Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı'nın itirazı gündemdeyken, Özel, Yavaş ve İmamoğlu'yla, Başkent'te, akşam yemeğinde bir araya geldi.

3 ismin görüşmesinde, Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alındı.

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Özgür Özel sosyal medya hesabından birlikte oturdukları bir fotoğrafla, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak” mesajını paylaştı.



ADAY SÜRECİ İÇİN GÖZLER PM TOPLANTISINDA



Bu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.



PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.