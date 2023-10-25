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CHP'de kurultay öncesi son PM toplantısı

CHP Parti Meclisi (PM), 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.

CHP'de kurultay öncesi son PM toplantısı
CHP'de delegeden destek arayışı hız kazandı

CHP'de delegeden destek arayışı hız kazandı

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Parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantıda, 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu onaylanırken, iki ilde yönetim kurulu üyesi sayılarının artırılması da kararlaştırıldı. Giresun ve Bolu'nun yönetim kurulu üyesi sayısı 20'ye çıkarıldı.

PM'de, partinin 100. yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere partiyle ilişiği kesilenlerin bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınması önerildi.

Tartışma konusu olan öneride yetkinin zaten PM'de olduğu belirtildi.

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