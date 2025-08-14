CHP'de kurultay süreci resmen başladı

CHP'nin kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim’de başlayacak.



Kasım’da sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.



Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada.



Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de görülecek.

