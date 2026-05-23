CHP'de kurultay tartışması. Özel ne istiyor Kılıçdaroğlu ne diyor?
23.05.2026 11:28
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başladı. Mahkeme kararıyla görevde alınan Genel Başkanı Özgür Özel, en kısa sürede kurultay istiyor, göreve iade edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "en uygun" zamanda kurultayı toplayacağını söylüyor. Kurultayın 7 ay içinde yapılacağını belirten de var.
Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı kararla görevine iade edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu anlattı. Genel Merkez'de yurttaşlara seslendiği konuşmasında Özel, "O telefon görüşmesini gerçekleştirdik. İşte buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur." dedi
ÖZEL EN KISA ZAMANDA KURULTAY İSTİYOR
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde konuşulanları şöyle aktardı:
Dedim ki ‘Sokağı görüyor musun?’, dedim ki ‘Sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye’nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye’den 65 baro isyan ediyor. Bugün Türkiye’nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri, en sağdan en sona tüm dostlar yan yana duruyor. ‘Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir’ diyor ve sizden bir şey bekliyor.’ Bir soru aldım. ‘Siz ne diyorsunuz?’ diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz."
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana.
KILIÇDAROĞLU “EN UYGUN ZAMANDA” KURULTAY İSTİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez de telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapmıştı.
Sönmez, "Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki, Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur" ifadelerini kullanmıştı.
Sönmez, "En hızlı zamandan kastınız ne olabilir?" sorusuna, "'En hızlı' demedik. En uygun zaman. Buna bir takvim koymadık. Uygunlukla ilgili tabii ki benim bir şey söylemem mümkün değil" cevabını vermişti.
GÜRSEL TEKİN 7 AY SONRAYI İŞARET ETTİ
Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, mutlak butlan kararı sonrası partinin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleştirileceğini söyledi. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'de devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü gazetesine konuşan T ekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti.