CHP'de kurultay tartışması. Özel ne istiyor Kılıçdaroğlu ne diyor?

KILIÇDAROĞLU “EN UYGUN ZAMANDA” KURULTAY İSTİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez de telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapmıştı.

Sönmez, "Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki, Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur" ifadelerini kullanmıştı.

Sönmez, "En hızlı zamandan kastınız ne olabilir?" sorusuna, "'En hızlı' demedik. En uygun zaman. Buna bir takvim koymadık. Uygunlukla ilgili tabii ki benim bir şey söylemem mümkün değil" cevabını vermişti.

GÜRSEL TEKİN 7 AY SONRAYI İŞARET ETTİ

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, mutlak butlan kararı sonrası partinin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleştirileceğini söyledi. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'de devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü gazetesine konuşan T ekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti.