CHP'de kurultay toplanmazsa ne olacak?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP 'de sular durulmuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun A Takımı diye nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, oy birliğiyle dokuz kişinin ihracını istemesi, tartışmaları beraberinde getirdi.

Kurultaydan sonraki en büyük karar organı Parti Meclisi'nde (PM) sayısal olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel 'in ağırlığının başa baş olduğu görülüyordu.

Ancak dün itibariyle tablo değişti. İhraç edilmesi istenenler arasında PM üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer de yer aldı.

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bu isimler, toplantıda "olağanüstü kurultay" isteyecekti. Söz konusu adım nedeniyle masaya oturamayacakları anlaşıldı.

Bu gelişme sonrası Özgür Özel'in ekibi, Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı. Bugün 28 isim üyelikten ayrıldı.

Normal şartlarda Parti Meclisi (PM) üye sayısının üye tam sayısının üçte ikisinin (40'ın altına) düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor.

Kılıçdaroğlu kanadı ise “mutlak butlan” kararı nedeniyle, olağanüstü kurultaya gidilmesinin imkansız olduğunu savunuyor. Genel Başkan'ın bugünkü toplantıda olağan kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.

Bu, sürecin mahallelerden başlaması nedeniyle aylara yayılması anlamına geliyor.

“ÜÇÜNCÜ YOL DEVREYE SOKULDU”

NTV Muhabiri Özgür Akbaş, canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay hedefliyor. Mutlak butlan kararı çıktığından bu yana Özgür Özel ve ekibinin belli yol haritaları var. Bunlardan bir tanesi delegelerden imza toplamaktı. O toplandı.

Diğeri Parti Meclisi'nden olağanüstü kurultay kararı çıkarmak. Diğeri de Parti Meclisi'ni düşürerek partiyi olağanüstü kurultaya götürmekti. Bugün üçüncü yol devreye sokuldu."

“KURULTAY TOPLANMAZSA MAHKEMEYE GİDECEKLER”

Akbaş, “Kurultay toplanmazsa ne olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Büyük ihtimalle mahkeme süreci başlayacak. Çünkü delegeden de imza toplandı. Sürenin dolması bekleniyor. Delegelerden imza toplandıktan sonra 15 günlük bir süre var. 15 günün sonunda imzalar verilecek. Yine kurultay toplanmazsa mahkemeye gidecek Özgür Özel kanadı.”

“KALAN 10 KİŞİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI YAPACAK”

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl de 28 kişinin ayrılığından sonra oluşan dengeleri paylaştı. 18 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın olduğunu, kalan 10 üyenin ise olağanüstü kurultay isteyen isimler olduğunu belirtti.

10 kişinin ihraç kararlarının doğru olmadığını ifade edeceğini, geri adım atılmasını isteyip olağanüstü kurultay çağrısı yapacağını bildirdi.

İHRAÇ TALEBİYLE İLGİLİ KİM, NE DİYOR?

Özel'in kurmayları, CHP tüzüğüne göre milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkinin yalnızca Parti Meclisi'nce (PM) yapılabileceğini, MYK'nın böyle bir yetkisi olmadığını söylüyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın tüzüğün 63. maddesi - beşinci fıkrasına dayandırarak sarf ettiği “ivedi durumlar” ifadesinin, bu isimleri kapsamadığı belirtiliyor.

"MYK'nın ‘ivedi durumlarda’ il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebileceğini" söyleyen kurmaylar, ihracı istenen kişilerin normal parti üyesi değil, milletvekili olduğuna dikkati çekiyor.

Özel kanadı, 63. maddenin birinci fıkrasına işaret ediyor, Meclis üyelerinin yalnızca Parti Meclisi'nin (PM) isteğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceğini vurguluyor.