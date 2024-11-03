CHP'de Lütfü Savaş "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söyledi.

Lütfü Savaş bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.