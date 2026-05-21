CHP'de mutlak butlan kararı.Süreç nasıl işledi?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeleri dosyaya ekleyen heyet, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayın yok sayılmasına karar verildi.

Arapça kökenli bir sözcük olan “butlan”, Türk Dil Kurumu'na göre “geçersizlik” anlamına geliyor. Hukukta, hukuki işlemlerdeki geçersizlik türlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Bu karar da hukuken kurultayın baştan itibaren yok sayılması, alınan tüm kararların geçersiz sayılması demek oluyor.

Yani Özgür Özel başkanlığındaki yönetim “hukuken hiçbir geçerliliği olmayan” bir yapı haline geldi.

DAVA NASIL BAŞLADI, SÜREÇTE NELER ÖNE ÇIKTI?

4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi.

Bu değişimden bir buçuk yıl sonra eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile beraberindekiler, bahse konu kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı.

15 Şubat 2025'te açılan davanın dilekçesinde “delege iradesinin sakatlandığı" öne sürüldü.

Özel, 21 Mart 2025'te partiye “kayyum” atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

6 Nisan 2025'te düzenlenen olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Bu sırada Lütfü Savaş cephesinin açtığı davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

“Mutlak butlan” ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişiyse 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu.

24 Ekim 2025'te mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti.

11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.

ÖZKAN YALIM'IN İFADELERİ DOSYAYA EKLENDİ

Süreci hızlandıransa, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan iki ay sonra “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeler oldu.

Mayıs ayı içinde üç kez savcı karşısına çıkan Yalım, Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürüyor.

CHP liderinin kendisine "Ne kadar verebilirsen ayarla." dediğini savunan Yalım, bu tutarın bir kısmını Özel'in evindeki bahçenin duvarına bıraktığını, bir kısmını da Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla gönderdiğini iddia etti.

(Gözaçan, bu ifade sonrası gözaltına alınarak tutuklandı.)

Yalım, bahse konu kurultayda Özel'i desteklemeleri şartıyla birçok delegeye “Çocuklarınıza belediyede iş ayarlarım.” gibi çeşitli vaatlerde bulunduğunu ileri sürdü; bunlara ek olarak Özel'le arasında geçtiğini ileri sürdüğü WhatsApp konuşmalarından bahsetti.

CHP Genel Başkanı, bu iddiaları reddetti.

Ancak söz konusu ifadeler, "mutlak butlan" davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi.

HANGİ SENARYOLAR KONUŞULUYORDU?

Mevcut yönetimin geçersiz sayılmasına hükmedilmeden önce üç senaryo üzerinde duruluyordu:

1) Mevcut yönetim yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki ekibinin hukuken yeniden yetkili hale gelebilir deniliyordu.

2) Eski yönetimin göreve gelmemesi durumunda kayyum atanması söz konusu olabilir görüşü vardı.

(Ancak hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun isminin ceza davasında “mağdur” geçtiğini hatırlatıyor, “taraf” olması nedeniyle kayyum olarak başka bir ismin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.)

3) Mahkeme heyeti partiyi yeni bir kurultaya götürmesi için çağrı heyeti atayabilir de deniyordu.

Kararın kesinleşmesi için İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce "mutlak butlan" iddialarını bir "siyaset mühendisliği" olarak nitelendirmişti.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Davanın odaklandığı isimlerin başında gelen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte herhangi bir isim vermeden yaptığı “arınma” çağrıları dışında sessizliğini bozmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, en son Haziran 2025'te Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Siyasetçiye yakınlığıyla bilinen bu üç isim, eski genel başkana mutlak butlan kararını tanımamasını teklif etti, ancak ret yanıtı aldı: "Partiyi kayyuma mı bırakayım?"

Kılıçdaroğlu, CHP'ye yönelik mesajlarının sonucusunu 20 Mayıs 2026'da yayınladı.

Parti yönetimi eleştiren ve bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." ifadesini kullandı.

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun videosuna yanıt vererek "Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf bir ittifaka meydan okumak. O ittifak da şu, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler." dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan davalar konusunda net bir tavır beklediğini de ekledi.

CEZA DAVASI DA VAR

Bu süreçte hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve iddianame 3 Haziran'da kabul edildi.

Bu iddianamede “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmedi. Bunu "Partimi adliyede tartıştırmam" sözleriyle açıkladı.

Mahkeme, son olarak İstanbul'da Rıza Akpolat'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının iddianamesini kurultay davasının dosyasına eklemişti.

Ankara'daki mahkeme, bu davanın "fiili ve hukuki irtibat" gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini istiyor.

12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na muhalefet suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.