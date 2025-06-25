CHP'de mutlak butlan tartışması | Kılıçdaroğlu'na tepki: Biz buna karşıyız

Bu talepleri reddeden Kılıçdaroğlu, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" ifadelerini de kullandı.

SEÇER VE ÖZKOÇ AÇIKLAMA YAPTI

Vahap Seçer ve Engiz Özkoç, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



İki isim görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'le bir araya gelmesini istediklerini anlatan Seçer, "Kamuoyuna mutlak butlana karşı olduklarına dair bir açıklama yapmasını; böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi reddetmesi gerektiğine yönelik görüşmeler oldu." dedi.

"Sayın genel başkan mutlak butlan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini söyledi." diyen Seçer, "Bizim görüşümüz daha farklıydı." ifadesini kullandı.

"YANITI İMAMOĞLU'NA İLETTİK"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını İmamoğlu'na ilettik." diyen Seçer, "Farklı bir cevap almak onun da bizlerin de hoşuna gidecekti ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere tavrımızı ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

ÖZKOÇ'TAN İTİRAZ: BUNA KARŞIYIZ

CHP PM Üyesi Özkoç ise mahkemenin hukuken mutlak butlan kararı alamayacağını söyledi.

"YSK kesinlikle devre dışı bırakılarak böyle bir karar alınamaz." diyen Özkoç, "Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde gittik Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Partiyi bu noktaya bu iktidar getiriyorsa; bu CHP'nin hayrına olmaz. Biz buna karşıyız. Biz bu partinin parçalanmasının ülke açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.