CHP'de mutlak butlan tartışması sürüyor: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

"Mahkeme kararını 'tanımıyorum' demenin hukuki olarak bir karşılığı yok." diyen Kılıçdaroğlu, bu görevi kabul etmemesi halinde partinin kayyum riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR?"

Kılıçdaroğlu, "Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? CHP kayyuma teslim edilmez." ifadelerini kullandı.

Eski genel başkan, "CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına tepki gösterdi. CHP lideri, "Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur" dedi.

"Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var." diyen Özel, "Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir. Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, çok daha doğru bu."