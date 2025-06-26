CHP'de mutlak butlan tartışması sürüyor: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt
CHP'de kurultay davası parti içi tartışmaya dönüştü. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. Genel Başkan Özgür Özel, "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 Haziran'da mahkemeden çıkacak karar beklenirken Genel Başkan Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar geldi.
Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa partinin başına döneceğini söyledi.
"Mahkeme kararını 'tanımıyorum' demenin hukuki olarak bir karşılığı yok." diyen Kılıçdaroğlu, bu görevi kabul etmemesi halinde partinin kayyum riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
"KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR?"
Kılıçdaroğlu, "Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? CHP kayyuma teslim edilmez." ifadelerini kullandı.
Eski genel başkan, "CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz." diye konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına tepki gösterdi. CHP lideri, "Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur" dedi.
"Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var." diyen Özel, "Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." ifadelerini kullandı.
Özel şöyle devam etti:
"Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir. Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, çok daha doğru bu."
KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMENİN SIZMASINA KIZDI
Süreci değerlendirmek için kendisiyle yapılan görüşmenin sızdırılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim." diye konuştu.
"Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuru. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor."
"PARTİYİ BIRAKMAYIZ"
Özel ise CHP'yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez diye konuştu. Özgür Özel, "Partiyi bırakmayız." ifadesini kullandı.
Özel şöyle devam etti:
"Ben zaten böyle bir şeyin sonuç değil, süreç odaklı olduğunu görüyorum; ama en kötüsünde de ben bana emanet edilen İBB'yi de İBB Başkanlığı'nı da bırakmadım. CHP'de de emaneti yere bırakmam."
Tartışma sürerken gözler 30 Haziran'da çıkacak kararda.
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