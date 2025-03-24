CHP'de MYK bugün toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün toplanacak.



Genel Başkan Özgür Özel ve kurmaylarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasındaki çalışmaları sürüyor.



MYK toplantısı bu nedenle online olarak gerçekleşecek.

Toplantının saat 12.00’de başlaması bekleniyor.



CHP MYK toplantısında, gündemdeki son gelişmeler ve dün gerçekleşen ön seçim sonuçları ele alınacak.

ADAY BELİRLEME SEÇİMİNDE 14 MİLYONDAN FAZLA OY VERİLDİ



CHP’de aday belirleme seçimi dün gerçekleşmişti. Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için 14 milyon 850 bin oy verildiğini söylemişti.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



CHP, 6 Nisan günü olağanüstü kurultay kararı almıştı. Parti genel merkezi, olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor.



Partinin her hafta TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısının ise bu hafta İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor.