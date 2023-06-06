CHP'de olağan kongre tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00'te toplantıya başladı.
Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası genel merkezde basın açıklaması yaptı.
Öztrak, dün atanan MYK üyelerinin her birinin kendi alanında uzman isimlerden oluştuğunu söyledi.
Öztrak, "Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız." dedi.
"KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERDİK"
Yerel seçime ilişkin hazırlıkları başlattıklarını duyuran Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
YENİ MYK'DA KİMLER VAR?
Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:
1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler
2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar
3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler
4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler
5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi
7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü
8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri
10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter
11- Semra Dinçer - Doğa Hakları
12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme
13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri