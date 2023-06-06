CHP'de olağan kongre tarihi belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası genel merkezde basın açıklaması yaptı.

Öztrak, dün atanan MYK üyelerinin her birinin kendi alanında uzman isimlerden oluştuğunu söyledi.

Öztrak, "Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız." dedi.



"KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERDİK"



Yerel seçime ilişkin hazırlıkları başlattıklarını duyuran Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

