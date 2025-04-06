CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özel yeniden seçildi, anahtar listede kimler olacak?
CHP'de partiye kayyum atanması riskine karşı alınan kararla, bugün 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştiriliyor. Kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özel, bin 171 oyla yeniden seçildi. Gözler şimdi Parti Meclisi seçimine çevrildi. Özel'in anahtar listesinde yer alması beklenen ilk isimler de belli olmaya başladı.
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Kurultaydaki genel başkanlık seçimine Özgür Özel tek aday olarak girdi.
Kurultay öncesinde Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.
Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.
Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi. Böylece Özel, kurultaydaki tek genel başkan adayı oldu.
ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Bin 276 delegenin oy kullandığı seçimde Özel, bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.
Yeniden genel başkanlığa seçilen Özel'in bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor.
Bu konuşmanın ardından Parti Meclisi üyelerinin seçimine geçilecek.
PARTİ MECLİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?
Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor.
Delegeler parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için de oy kullanacak.
Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel’in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesinin yarışacağı belirtiliyor.
ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Özel'in anahtar listesinde önemli isimler olması bekleniyor.
O isimlerden biri Emine Uçak. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Bahadır Erdem'in de anahtar listede olacağı konuşuluyor.
Eski grup başkanvekillerinden Engin Özkoç ile Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Salih Uzun'un da anahtar listede kendine yer bulması bekleniyor.
SALICI: DAYANIŞMA LİSTESİ ÇIKARACAĞIZ
CHP lideri Özel’in PM'de yer almasını istediği isimleri bir anahtar listeyle delegelere önermesi, mevcut yönetimini eleştiren isimlerin de, bir önceki kurultayda "Denge ve Denetleme Listesi" çıkartan İstanbul Milletvekili Salıcı’nın anahtar listesinde toplanması bekleniyor.
Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.
PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında.
AÇILIŞ KONUŞMASINDA HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER
Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıan tepki göstererek hükümete eleştirilerde bulundu.
"Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi.
Özel, "Kamu gücünü kullarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.
Temel amacın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek olduğunu iddia eden Özel, Bu saldırılara karşı, millet yasusacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya direnmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
ESKİ GENEL BAŞKANLAR SALONDA
Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.
Kılıçdaroğlu, bir önceki kurultaya yönelik şaibe imalarında bulunmuştu.
Kurultay öncesi genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretlerini veren Kılıçdaroğlu, son açıklamasında aday olmayacağını açıkladı.
Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.
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