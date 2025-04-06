CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özel yeniden seçildi, anahtar listede kimler olacak?

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi. Böylece Özel, kurultaydaki tek genel başkan adayı oldu.

Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ Bin 276 delegenin oy kullandığı seçimde Özel, bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Yeniden genel başkanlığa seçilen Özel'in bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Bu konuşmanın ardından Parti Meclisi üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için de oy kullanacak.

Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİNDE KİMLER VAR?



Özel'in anahtar listesinde önemli isimler olması bekleniyor.



O isimlerden biri Emine Uçak. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Bahadır Erdem'in de anahtar listede olacağı konuşuluyor.



Eski grup başkanvekillerinden Engin Özkoç ile Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Salih Uzun'un da anahtar listede kendine yer bulması bekleniyor.

SALICI: DAYANIŞMA LİSTESİ ÇIKARACAĞIZ



CHP lideri Özel’in PM'de yer almasını istediği isimleri bir anahtar listeyle delegelere önermesi, mevcut yönetimini eleştiren isimlerin de, bir önceki kurultayda "Denge ve Denetleme Listesi" çıkartan İstanbul Milletvekili Salıcı’nın anahtar listesinde toplanması bekleniyor.

Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.