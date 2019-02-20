CHP'de olağanüstü PM toplantısı için tarih belli oldu

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CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.



Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

TARTIŞMA ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE BAŞLAMIŞTI



Son Parti Meclisi toplantısında, bazı adayları belirleme yetkisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi ile Maltepe ve Siverek'te aday gösterilen isimler, tartışma yaratmıştı.

Bu gelişmelerin ardından 12 Parti Meclisi üyesi, olağanüstü toplantı için imza verdi.



Parti tüzüğüne göre 7 gün içinde çağrı yapması gereken Kılıçdaroğlu, bu sürenin son günü olan 23 Şubat’ta Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Ancak aday listelerinin il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi nedeniyle adaylıklarda herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

