CHP'de olağanüstü toplantı: Gündem Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanmasının yankıları sürüyor.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda partili dün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı.



Bu sabah da parti MYK'sı Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantı için İl Başkanlığı'na birlikte geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

''KAFTANCIOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Canan Kaftancıoğlu'nun partideki görevlerine devam edeceğini açıklayan Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP MYK'nin olağanüstü toplanacağı duyurulmuştu.