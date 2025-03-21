CHP'de ön seçim pazar günü

CHP’de tek adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ön seçim için hazırlıklar tamamlandı.



Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçimde sandık parti üyeleri için kurulacaktı ancak İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından parti üyesi olmayanların da oy kullanabileceği açıklandı.



Sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.



Üye olmayı beklemeden katılım göstermek isteyen vatandaşları da düşündüklerini ifade eden Genel Sekreter Selin Sayek Böke "Ön seçim sandığımızın yanı başına, aynı odaya, aynı masanın üzerine tüm yurttaşlarımızın üye olmaksızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebilecekleri, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık." diye konuştu.



Böke, pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin 600 sandık kurulacağını, her sandığın başında en az 3 görevli yer alacağını aktardı.



ÖZEL İSTANBUL'DA OY KULLANACAK



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da oy kullanması bekleniyor.