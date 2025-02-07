CHP'de ön seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklamasının ardından, 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı daha da önem kazandı.



Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.



Toplantıda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin, parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağının görüşüleceği belirtiliyor. Bu konuda, il ve ilçe merkezlerinde belirlenecek alanlarda sandıklar kurularak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerde olduğu gibi parti tarafından hazırlanacak mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılmasına sıcak bakıldığı ve bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

PARTİNİN DE DESTEĞİNİ ALMASI LAZIM



Ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adaylarının fazla olmaması için adaylık başvurusu yapacak kişilerin, parti organlarının desteğini almasının da isteneceği öne sürüldü.



Ön seçimin mart sonunda veya en geç nisanın ilk haftasında tamamlanması planlanırken, bu alandaki tüm hazırlık ve çalışmalara PM toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.



Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen yıl Tuzla Piyade Okulu'ndan uzaklaştırılan 5 teğmenin tazminatlarının yanı sıra bu yıl içerisinde "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilen bazı teğmenler için de çıkarılacağı iddia edilen tazminatlarının CHP milletvekillerince ödenmesine yönelik açıklamasının ardından bu konuda nasıl bir yol izleneceğinin de PM'de konuşulacağı belirtiliyor.