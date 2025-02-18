CHP'de ön seçim süreci başladı: Kasım 2027'de seçim önerisine ret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın mevsim şartlarından dolayı cumhurbaşkanı seçiminin Kasım 2027'de yapılması önerisini değerlendirdi.



"Bugünden varız diyoruz." ifadelerini kullanan Özel, "2,5 yıl sonra cesur olacağız diyenlerle, bugunden yarışmaya hazır olanların karşı karşıya geldiği bir pozisyondayız." yanıtını verdi.



Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, sandığın hemen gelmesini isteyerek "Cesaret 2,5 vadeli bir iş değildir." dedi.



ÖN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI



CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim takvimi de işlemeye başladı.



Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "23 Mart 2025 tarihinde belirlenecek olan cumhurbaşkanı adaylığı yarışında olmak isteyen ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunundaki adaylık şartlarını sağlayanlar 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını Parti Genel Merkezimize yapabilecekler." dedi.

