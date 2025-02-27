CHP’de ön seçim toplantısı | Ekrem İmamoğlu: Yeniden yola çıkıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı yapıldı.



Ön seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.



“BUGÜN TARİHİ BİR GÜN”



İmamoğlu konuşmasında, yeniden yola çıktıklarını söyledi.



“Bugün tarihi bir gündür.” diyen İmamoğlu, “Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin bu dahi milletimizin, Türk milletinin o kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler.” ifadelerini kullandı.



“BUGÜN YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ”



Hukukun üstünlüğüne inandıklarını ve bu yolda mücadele vermeye devam edeceklerini anlatan Ekrem İmamoğlu, “Büyük sorumluluklarımız zorluklarımız, meşakkatli bir yolculuğumuz olacak. Açıkçası hepimiz bir kavşaktayız. Tarihimizin önemli bir kavşağında. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz.” dedi.



İmamoğlu şöyle devam etti:



“Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iradesine, azmine, kararlılığına hep birlikte bugün ihtiyacımız var. Bugün yine yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz. Dünya yeniden kurulurken biz de Türkiye’nin bu yeni dünyada nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz.”

CHP’DE ÖN SEÇİM NE ZAMAN?



CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sanık başına gidecek.