CHP’de önceki dönem milletvekilleriyle toplantı

Özgür Özel, önceki dönem milletvekillerine, partinin üzerinden ellerini çekmemelerini ve eleştirilere açık olduklarını söyledi.



Ortaya koydukları esas vizyonun, Atatürk’ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek ve iktidar olmak olduğunu vurgulayan Özel, bunu, yeni ve genç kadrolar ile daha çok kadınla yapacaklarını kaydetti.



Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi olduğuna dikkati çeken Özel, “Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda üç şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt.” sözlerini sarf etti.



Başarı göstermek zorunda olduklarını belirten Özel, şu görüşleri paylaştı:



“Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz. Toplumda bir yenileşme talebi olduğu ortada. Ancak bu kadar köklü bir kurumun, tecrübeyi ve tecrübenin zamanın imbiğinden süzerek zihninde biriktirdiklerini dile getirmesi ve bizim bundan istifade etmemiz bir zaruret. Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız. Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz.”