CHP'de önemli isimler aday olmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona erdi.
Yaklaşık 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP'de önemli isimler aday adayı olmadı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Ahmet Akın ile Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç o isimler arasında.
Milletvekilliği adaylık başvurusu yapmayacağını açıklayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla yasamada beraber uzun bir yol yürüdük. Yürütmede de birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım ancak CHP çatısı altında aktif siyasete devam edeceğim" dedi.
Özkoç'un başvuru yapmama nedeninin seçim sonrası kabinede yer alma beklentisi olduğu öne sürüldü.
İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ
Millet İttifakı kanadında ittifak içi ittifak formülü de masada.
Karar TV'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partileri ile yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verdi.
Karamollaoğlu, "Yüzde 99 ben bunun tamamlandığı kanaatindeyim. Biz bunun Saadet çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz. Birlikte girrersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz takdirde en az 15-20 belki 25 kişi ile temsil edilebileceğiz." dedi.
MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ MALATYA'YA GİDİYOR
Öte yandan Millet İttifakı'nda yer alan 6 lider, Ramazanın ikinci günüde Malatya'da olacak. Ziyarete İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik edecek.
İYİ PARTİ'Lİ YAVUZAĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ
Diğer taraftan İYİ PArti İstanbul Milletvekli Yavuzağıralioğlu'nun aday belirleme süreci ve CHP-HDP görüşmesine yönelttiği eleştiriler de gündemde.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Yavuzağıralioğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Şahsi görüşleri olduğunu söyledi. Bir milletvekili şahsi görüşlerini ifade ediyorsa partisini de bağlamaz." diye konuştu.
Halk TV'ye konuşan Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Ağıralioğlu'na tepki göstererek, "İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir" yorumunda bulundu.