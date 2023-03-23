CHP'de önemli isimler aday olmadı

İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ



Millet İttifakı kanadında ittifak içi ittifak formülü de masada.



Karar TV'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partileri ile yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verdi.



Karamollaoğlu, "Yüzde 99 ben bunun tamamlandığı kanaatindeyim. Biz bunun Saadet çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz. Birlikte girrersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz takdirde en az 15-20 belki 25 kişi ile temsil edilebileceğiz." dedi.



MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ MALATYA'YA GİDİYOR



Öte yandan Millet İttifakı'nda yer alan 6 lider, Ramazanın ikinci günüde Malatya'da olacak. Ziyarete İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik edecek.



Yavuz Ağıralioğlu: Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz Haberi Görüntüle İYİ PARTİ'Lİ YAVUZAĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ



Diğer taraftan İYİ PArti İstanbul Milletvekli Yavuzağıralioğlu'nun aday belirleme süreci ve CHP-HDP görüşmesine yönelttiği eleştiriler de gündemde.



CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Yavuzağıralioğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Şahsi görüşleri olduğunu söyledi. Bir milletvekili şahsi görüşlerini ifade ediyorsa partisini de bağlamaz." diye konuştu.



Halk TV'ye konuşan Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Ağıralioğlu'na tepki göstererek, "İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir" yorumunda bulundu.