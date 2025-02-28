CHP'de oy verme işleminde son gün

CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy kullanmak isteyenlerin partiye üyelik başvuruları için bugün son gün.

CHP'de oy verme işleminde son gün

CHP'de adaylığına ilişkin süreç devam ediyor.

Ön seçim takvimine göre bugün saat 17.00'ye kadar CHP üyeliği için başvuru yapanlar 23 Mart'ta yapılacak seçimde oy kullanabilecek. Ön seçimde tek aday ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Takvime göre 3 Mart Pazartesi seçmen listelerinin basımına başlanacak.

16 Mart'ta seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak. 23 Mart Pazar günü de genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy kullanacak.

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